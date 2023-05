Einen Atemalkoholtest führten die Polizisten bei einer 36-Jährigen in Leinefelder durch.

36-Jährige in Leinefelde fährt mit ihrem Passat gegen einen Opel – Alkoholtest ergibt einen Wert von 1,65 Promille

Leinefelde. Eine 36-Jährige wurde in Leinefelder nach einem Unfall einem Atemalkoholtest unterzogen. Ergebnis: 1,65 Promille.

Eine 36-jährige Frau kollidierte am Freitag gegen 22.55 Uhr mit ihrem VW Passat in der Leinefelder Triftstraße mit einem abgestellten Opel Astra, heißt es im Polizeibericht am Samstag. Anschließend stellte die VW-Fahrerin ihr Fahrzeug auf einem anderen Parkplatz ab. Die Polizei nahm den Unfall auf und führte bei der 36-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.