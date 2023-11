367 Menschen im Eichsfeld wurden Opfer häuslicher Gewalt

Eichsfeld. Die Zahl der Opfer steigt auch im Landkreis Eichsfeld. Zahlreiche Aktionen sollen nun auf das Thema aufmerksam machen.

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Auch im Eichsfeld gibt es sie. Und Gewalt beginnt nicht erst mit Schlägen. Bedrohungen, Beschimpfungen, Erniedrigungen, Belästigungen und die Kontrolle durch den Partner oder die Partnerin – all das sind Formen.

Im Landkreis Eichsfeld wurden im vergangenen Jahr insgesamt 367 Fälle häuslicher Gewalt dokumentiert. Betroffen waren 221 Frauen, 61 Männer und 85 Kinder. Diese Zahlen nannte jetzt das Landratsamt. 16 Frauen sowie 22 mitbetroffene Kinder suchten Schutz und Hilfe in der Frauenschutzwohnung. Die Polizei nahm 197 Anzeigen auf.

„Die Zahlen derer, die häusliche Gewalt (mit)erleben müssen, nehmen zu – sowohl bundesweit, als auch im Landkreis Eichsfeld“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Zudem sei davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist.

Gemeinsam sollen Zeichen gesetzt werden

Jedes Jahr am 25. November wird der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen. Am Tag zuvor, am Freitag, 24. November, gibt es in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Edeka Simon Filiale in Leinefelde einen Informationsstand zum Thema „Häusliche Gewalt“. Initiiert haben ihn das Jugendamt sowie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises zusammen mit der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking in Nordthüringen, der Frauenschutzwohnung, der Polizeiinspektion Eichsfeld, der Täterberatung „Projekt Orange“ sowie dem Leinefelder Frauenzentrum und der Ko-ra-le in Heiligenstadt.

Die gemeinsame Aktion ist laut Landratsamt ein Ergebnis des Arbeitskreises Häusliche Gewalt im Landkreis, den es federführend durch das Jugendamt seit 2021 gebe und der zweimal im Jahr zusammenkomme. Ein Ziel ist es dabei, sich untereinander zu vernetzen, aber auch öffentlichkeitswirksam über das Thema und dessen Aktualität zu berichten. Gemeinsam wollen alle Akteure zudem am Freitag, 24. November, in Leinefelde für das Thema sensibel machen und gleichzeitig mit den Bürgern ins Gespräch kommen. An Bauzäunen werden dann auf Plakaten und Bannern die Zahlen der Opfer dargestellt und auch die Fakten abgebildet. Hingewiesen wird außerdem auf die Hilfsangebote, die in der Region vorgehalten werden. Allen Beteiligten ist es wichtig, sich zusammen gegen Gewalt an Frauen, Männern und Kindern einzusetzen.

Bereits ab dem 16. November finden in der Region Aktionen statt. So gibt es am kommenden Montag, 20. November, einen Aktionstag unter dem Motto „Ein Mehrwert für deine Sicherheit“, von 15 bis 18 Uhr in der Kunertstraße 9 in Leinefelde. Mit dabei sind Mitarbeiter der Frauenschutzwohnung, Vertreter der Polizei und von Delta-Sports. Ein Polizeibeamter hält im Rahmen der Veranstaltung einen Fachvortrag zu Formen der Gewalt und informiert über Strafbestände. Außerdem geht es um zivilrechtliche Möglichkeiten, Selbstverteidigung und Sport als Ventil, die Wahrnehmung, Stresstools und Unterstützungsmöglichkeiten.

Am Dienstag, 21. November, werden Symbole gegen Gewalt in der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt aufgehangen.

Kriminalhauptkommissar und Bestsellerautorin berichten

Die Gewaltprävention steht ihrerseits am Donnerstag, 23. November, um 14 Uhr im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Leinefelder Frauenzentrum. Dazu lädt die Einrichtung zusammen mit dem Stadtteilbüro ein. Die Formen der Gewalt sind sehr vielfältig. Neben physischer und psychischer Gewalt umfassen diese beispielsweise auch ein ständiges Verfolgen und Nachstellen. Und klar ist: Niemand hat Schuld daran, wenn er selbst Opfer wird. Männer können ebenso darunter leiden wie Frauen, junge Menschen und Kinder ebenso wie Erwachsene und Senioren. Steffen Ritschel, Kriminalhauptkommissar der Landespolizeiinspektion Nordhausen, berichtet in seinem Vortrag über Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Er geht dabei unter anderem auf verschiedene Formen, Straftatbestände und auch zivilrechtliche Konsequenzen ein. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden unter Telefon: 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum erbeten.

Am Samstag, 25. November, um 19 Uhr wird in die Heiligenstädter Stadtbibliothek zu Lesung und Gespräch mit Bestsellerautorin Britta Sembach eingeladen. Das Thema an diesem Abend lautet: „Die Kümmerfalle“ und Fürsorgearbeit.

Hier gibt es Unterstützung:

Polizei/Notruf: Tel. 110

Frauenschutzwohnung des DRK Eichsfeld: Tel. 03605/518798

Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Nordthüringen: Tel. 03631/6588475, 03631/6588476, 03631/6588477

Jugendamt Landkreis Eichsfeld: Tel. 03606 6505101, E-Mails an: jugendamt@kreis-eic.de

Hilfetelefon (24 Stunden): Tel. 116 016, www.hilfetelefon.de

Frauenzentrum Leinefelde: Tel.: 03605/518788

Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt: Tel. 03606/603673