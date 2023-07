40 Abschlusszertifikate und eine Premiere beim Eichsfeld-Klinikum

Eichsfeld. Zum Festakt des Eichsfeld-Klinikums anlässlich der Übergabe der Abschlusszertifikate kamen auch Ehrengäste. Junge Leute nehmen Übernahmeangebote an.

An mehr als 40 Absolventinnen und Absolventen konnte in diesem Jahr das Eichsfeld-Klinikum Abschlusszertifikate übergeben. Und nicht nur für die jungen Frauen und Männer sei das ein besonderes Ereignis, auch das Eichsfeld Klinikum sei stolz, so viele junge Menschen auf dem Weg in eine berufliche Zukunft begleitet zu haben, sagt Franziska Wehr von der Unternehmenskommunikation des Klinikums. Und so würdigte man den erfolgreichen Abschluss mit einem Festakt.

Die Mehrzahl der Absolventen konnte sich über den Abschluss einer Aus- oder Fortbildung in der Pflege freuen. Weitere Abschlusszertifikate wurden an Operations- und Anästhesietechnische Assistentinnen, Hebammen, Informationstechniker, FSJler und Absolventen im Bereich Gesundheitsmanagement übergeben.

Zahl der Pflegeauszubildenden mehr als verdoppelt

Grüße und Glückwünsche für die jungen Fachleute gab es laut Wehr unter anderem von Landrat Werner Henning (CDU) im Namen des Landkreises, von Klinikumgeschäftsführer Gregor Bett sowie dem Leiter des Bildungsinstituts des Klinikums Dietmar Wiederhold, der die Absolventen während der Ausbildungszeit und auch durch die Prüfungszeit begleitete.

Letzterer würdigte neben der Leistung ebenso die hervorragende Zusammenarbeit im letzten Ausbildungsjahr mit den zahlreichen kooperierenden Einrichtungen im größten konfessionell geprägten Pflegeausbildungsverbund der Region, berichtet Franziska Wehr. In den vergangenen drei Jahren sei es so möglich gewesen, die Zahl der Pflegeauszubildenden mehr als zu verdoppeln und so einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfteentwicklung zu leisten.

Besonders erfreut zeigte sich Wiederhold, dass in diesem Jahr erstmals Absolventen der neuen generalistischen Pflegeausbildung ihren Abschluss machten. Die jungen Fachkräfte wurden nach einer umfangreichen Ausbildungsreform in allen großen pflegerischen Versorgungsbereichen über alle Altersgruppen hinweg in einem einzigen Ausbildungsgang ausgebildet. „Das bietet den Pflegenden attraktive und flexible Beschäftigungsmöglichkeiten mit einer europaweiten Anerkennung ihres Abschlusses“, so Wehr.

Die Mitarbeiter aus den verschiedenen Fachabteilungen und von den Stationen des Eichsfeld-Klinikums wünschten den jungen Fachkräften für die Zukunft alles Gute. Und besonders freut man sich, dass alle erfolgreichen Absolventen, denen man ein Angebot zur Übernahme stellte, dieses auch angenommen haben und somit im Team des Eichsfeld-Klinikums bleiben.