5000 Euro für Baumpflanzaktion in Gernrode

Ganze 1000 Bäume zu pflanzen, hatten sich die Gernröder in diesem Jahr vorgenommen. Am Ende sind es sogar 1363 geworden. Dafür wurde die Aktion, die von Walter Preis in Leben gerufen wurde, nun innerhalb des Engagementwettbewerbs „Machen!2020“ ausgezeichnet. Dotiert ist diese Ehrung mit stolzen 5000 Euro.