5000 Euro für die Leinefelder Feuerwehr

Tobias Helbing (vorn links), Mitglied der Stiftung, übergab an Florian Hartung, Wehrführer der Feuerwehr Leinefelde, eine Spende in Höhe von 5000 Euro für den Feuerwehrverein.

Leinefelde. Die Leinefelder Feuerwehr erhielt eine Spende von der „Stiftung mit Herz“ von der VR Bank Mitte. Es steht auch schon fest, was die angeschafft werden soll.

Durch ihre „Stiftung mit Herz“ unterstützt die VR Bank Mitte Vereine im Landkreis Eichsfeld. Tobias Helbing (vorn links), Mitglied der Stiftung, übergab an Florian Hartung, Wehrführer der Feuerwehr Leinefelde, jetzt eine Spende in Höhe von 5000 Euro für den Feuerwehrverein. Angeschafft werden soll damit einheitliche Kleidung. „Durch die Spende an die Feuerwehr, kommt diese direkt wieder bei den Menschen der Region an, denn für diese leisten wir unseren Dienst“, sagte Florian Hartung.