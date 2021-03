5000 Euro gespendet für den Bärenpark in Worbis

Eichsfeld. Kreissparkasse entschließt sich aufgrund der schwierigen Situation für die Einrichtung zur Akuthilfe.

Die Kreissparkasse Eichsfeld hat von der schwierigen Situation im Alternativen Bärenpark Worbis erfahren und kurzer Hand beschlossen, das Tierschutzprojekt zu unterstützen. Seit Monaten ist die Einrichtung geschlossen und kann keine Besucher empfangen.

Am Dienstag überreichte Sibylle Hildebrandt, Pressesprecherin der Bank, einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an Sabrina Schröder, die Leiterin des Bärenparks. Die Spende wird für den Bau und die Gestaltung einer neuen Aussichts- und Beobachtungsplattform für die Besucher der Einrichtung verwendet. Die Spende stammt aus dem Ertrag des PS-Lossparens der Kreissparkasse.

Neben Geldspenden für die anfallenden Kosten, freuen sich die Mitarbeiter des Worbiser Bärenparkes auch über Futterspenden.