Heiligenstadt. Der Führerschein ist weg: Ein 51-Jähriger ist in der Nacht beim Abbiegen gegen eine Ampel geprallt. Der Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille.

51-Jähriger prallt in Heiligenstadt mit 2,4 Promille im Blut gegen Ampel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

51-Jähriger prallt in Heiligenstadt mit 2,4 Promille im Blut gegen Ampel

Nach diesem Unfall, der sich in der vergangenen Nacht in Heiligenstadt ereignet hatte, muss der Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Der 51-Jährige war gegen 3.20 Uhr auf dem Leineberg unterwegs. Als er auf der Kreuzung nach links in die Nordhäuser Straße abbiegen wollte, stieß er mit seinem BMW gegen eine Fußgängerampel.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Verletzt wurde niemand.