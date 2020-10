18 Neuinfektionen, insgesamt 54 aktive Coronafälle – das ist bislang die Bilanz nach der Auswertung der umfangreichen Corona-Testungen vom Wochenende. Zwei Personen befinden sich momentan in stationärer Behandlung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Krisenstab hat am Dienstmorgen ungewöhnlich lang getagt. Die Sitzung dauerte länger als zwei Stunden, denn der Schwellenwert von 50 Infektionen innerhalb von sieben Tagen auf die 100.000 Einwohner des Landkreises gerechnet ist nun überschritten. Die meisten Fälle gibt es in Uder mit 17, dann folgt Heiligenstadt mit 12, auch in Reinholterode sind es 8. „Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet“, teilt das Gesundheitsamt mit. Die neue Allgemeinverfügung, die ab dem Schwellenwert 50 in Kraft tritt, wurde noch am Dienstagabend erlassen.

Eichsfelder Schulen arbeitenim eingeschränkten Regelbetrieb

Inzwischen brodelt im Kreis die Gerüchteküche zur Ursache der plötzlichen und hohen Ausbreitung. Es ist sogar davon die Rede, dass eine Person aus Hessen, die bei einer der beiden Familienfeiern war, wissentlich eine angeordnete Quarantäne verlassen haben soll, um an der Feier, die in einer Wingeröder Gaststätte stattfand, teilzunehmen.

„Die Gerüchte sind uns in dieser Art nicht bekannt“, so das Landratsamt. Angaben zu Personen und Orten würde es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geben. Aber eingeräumt wird, dass der Indexfall wohl aus dem nordhessischen Raum kam, das Gesundheitsamt aber alle Infektionsketten habe nachvollziehen können. Man gehe im Moment nicht von einer Straftat aus. Eine solche wäre es, würden sich die Gerüchte bewahrheiten. Es würde sich um eine vorsätzliche Körperverletzung handeln.

Die Wingeröder Gaststätte habe auch nicht mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen: „Die Feier fand im zulässigen Rahmen statt und unterlag nicht der Anzeigepflicht. Alle Auflagen wurden, soweit bekannt, eingehalten.“

Trotz allem ist der Schwellenwert von 50 Infizierten im Landkreis nun überschritten, was eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen nach sich zieht. Das Thüringer Bildungsministerium hatte am Dienstagmorgen eine Mitteilung herausgegeben, wonach in 57 Eichsfelder Schulen die Alarmstufe gelb ausgerufen wurde, sie in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. „Die Maßnahmen für den eingeschränkten Schulbetrieb liegen in der Zuständigkeit des Staatlichen Schulamtes und Ministeriums“, erklärt der Landkreis auf Anfrage unserer Zeitung. „Nicht in unserer.“

Allerdings gibt es verschärfte Auflagen seitens des Landkreises. Diese beziehen sich auf Veranstaltungen sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Raum. Sie werde dort gelten, wo eine Unterschreitung des Abstandsgebotes gegeben oder zu befürchten ist. „Hierzu zählen beispielsweise Bushaltestellen, Busbahnhöfe, belebte Straßen, Beerdigungen, Warteschlangen vor Geschäften und ähnliches.“ Eine entsprechende Allgemeinverfügung trat Dienstagabend in Kraft. Ansonsten gelten alle Branchenkonzepte sowie die entsprechende Thüringer Eindämmungsverordnung weiter, und zwar uneingeschränkt. Am Montag war erlassen worden, das Familienfeiern nur noch mit maximal 15 Personen stattfinden können, welche ab 16 Personen zwei Tage vorher beim Gesundheitsamt angezeigt werden müssen, in Gaststätten nur noch mit maximal 30 und unter freiem Himmel mit maximal 50 Personen gefeiert werden darf. Ausgenommen sind Demonstrationen, politische oder religiöse Veranstaltungen.

Neue Regeln im Landkreis gelten zunächst bis zum 31. Oktober

Der Landkreis kündigt zudem an, dass die Ordnungsämter in den Städten und Verwaltungsgemeinschaften verstärkt Kontrollen mit Blick auf die Einhaltung der Regeln durchführen werden. Was die Höhe von Strafen angeht, so verweist die Behörde auf den geltenden Bußgeldkatalog zur 2. Thüringer SARS-CoV-2 Grundverordnung. In Paragraf 14 steht, dass Zuwiderhandlungen mit bis zu 25.000 Euro Geldbuße geahndet werden können.

„All diese Maßnahmen werden so lange aufrechterhalten, bis der Grenzwert 50 zehn Tage hintereinander unterschritten worden ist. Zunächst sollen die Allgemeinverfügungen bis zum 31. Oktober 2020 gelten“, teilt der Landkreis mit. Einen weiteren Schwellenwert nach oben, an dem noch einmal eine Verschärfung der Regeln stattfinden würde, gebe es allerdings nicht. Auch ein neuer Lockdown läge nicht im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Eichsfeld.

Im April hatte der Kreistag der Anschaffung von rund einer Million Masken zugestimmt. Die sind beim Kreis gelagert. „Die Masken werden in den Belangen des Landkreises, Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren eingesetzt“, bestätigt Dominik Dietrich, Sachbearbeiter für Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Kreis und Leiter der Koordinierungsgruppe im Krisenstab. „Angebote an die Gemeinden, diese zum Selbstkostenpreis zu erwerben, bleiben bestehen.“

Urlaubsrückkehrer müssendie Coronatests selbst zahlen

Die im Krisenstab arbeitenden Ärzte weisen darauf hin, dass die Mund-Nase-Bedeckung derzeit die einzige Möglichkeit biete, sich und andere zu schützen. Dabei sei nicht relevant, ob es sich um eine selbstgenähte Baumwollmaske oder um eine medizinische Maske handele. Insbesondere aber betonen sie, dass die oft verwendeten Visiere keinen Schutz bieten.

Und: Das Gesundheitsamt informiert, dass die nach Urlaubsreisen erforderlichen Corona-Tests durch die Reisenden als Privatleistung selbst zu bezahlen sind.