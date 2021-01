57.000 Euro für Eichsfelder Vereine und Institutionen

Eichsfeld. Seit vielen Jahren ist es Tradition in der Kreissparkasse Eichsfeld im Rahmen der Musikalischen Weihnachtsabende in Worbis und Heiligenstadt, Spenden aus dem PS-Los-Zweckertrag an gemeinnützige Vereine und Institutionen im Eichsfeld zu übergeben. Wegen der Pandemie hatte dieses Mal der feierliche Rahmen für die Übergabe der Spendengelder gefehlt. Die Notwendigkeit der Unterstützung der Vereine ist aber ungebrochen. Das Geld floss also trotzdem und die Übergabe der Spendenchecks wurde weitestgehend kontaktlos oder in ganz kleinem Rahmen vorgenommen. Dieses Mal profitieren elf Eichsfelder Einrichtungen und Vereine von Zuwendungen in Höhe von insgesamt über 57.000 Euro.

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Eichsfeld, Hubert Riese, zeigte sich erfreut: „Unser Dank gilt ganz klar den rund 12.000 PS-Los-Sparern. Die Summe der jährlichen Spenden aus dem Zweckertrag bestimmen nicht wir als Kreissparkasse, sondern unsere treuen Kunden. Je mehr PS-Lose diese erwerben, desto höher sind die Spenden.“

Das PS-Los der Kreissparkasse Eichsfeld verbindet das Sparen, eine Lotterie und die Unterstützung gemeinnütziger Projekte. Von den 6 Euro, die ein PS-Los kostet, werden 4,80 Euro monatlich gespart und 1,20 Euro gehen in die Lotterie. Mit etwas Glück gewinnt ein Kunde vielleicht einen Geldbetrag, einen Reisegutschein oder ein neues Auto. Je Los fließen 30 Cent des Lotterieanteils in den PS-Los-Zweckertrag, um soziale Einrichtungen oder gemeinnützige Vereine im Eichsfeld finanziell zu unterstützen. Aktuell freuten sich die folgenden Einrichtungen und Vereine über eine finanzielle Unterstützung:

Eine Spende in Höhe von 10.000 Euro erhielt der Caritasverband für das Bistum Erfurt für die Unterstützung hilfsbedürftiger Familien im Landkreis.

Für die Anschaffung technischer Geräte zum Aufbau der inklusiven Medienbildung und digitalen Kommunikation im Kindergarten „Pfiffikus“ in Leinefelde hat der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Eichsfeld eine Spende in Höhe von 5000 Euro erhalten.

Ebenfalls 5000 Euro erhielt die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Leinefelde-Worbis für die Anschaffung barrierefreier technischer Endgeräte zur Förderung der Nutzung von digitalen Medien in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Eichsfeld freute sich über 5000 Euro für die Anschaffung von Spielzeug im Innen- und Außenbereich des Kinderheims in Worbis.

Für die Ausstattung des Beratungszentrums „Blickpunkt Auge“ hat der Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen eine Spende in Höhe von 5000 EUR erhalten.

Die Rettungshundestaffel Teamdogs im DRV kann ebenfalls für 5000 Euro neue Einsatzausrüstung anschaffen.

Für die Anschaffung von Trainingsgeräten zur Reanimation mit einem Automatisierten Externen Defibrillator erhielt der Feuerwehrverein Heiligenstadt eine Spende in Höhe von 5000 Euro.

Ebenfalls 5000 Euro erhielt die Freiwillige Feuerwehr Worbis. Mit dieser finanziellen Unterstützung werden eine Wärmebildkamera und eine Atemschutznotfalltasche angeschafft.

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro erhielt auch der Tierschutzverein Heiligenstadt und Umgebung für die Anschaffung von sechs Außenjalousien in den verglasten Außenstuben für Hunde und Katzen im Vereinstierheim Heiligenstadt.

Der Förderkreis Kinderzentrum im Eichsfeld (Spezialpädiatrisches Zentrum) freute sich ebenfalls über 5000 Euro für die Anschaffung der notwendigen technischen Ausstattung zur Durchführung von Online-Sprechstunden.

Dem Caritativen Pflegedienst Eichsfeld gGmbH wurde für das Ambulante Hospiz- und Palliative Beratungszentrum eine Spende in Höhe von 2790 Euro überreicht. Mit diesem Geld wird die Weiterbildung der Koordinatoren im Bereich Trauerbegleitung finanziert.