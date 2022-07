Polizisten verwiesen am Sonntag einen Spanner dem Gelände eines Hotel. Er hätte Gäste beim saunieren beobachtet. (Symbolbild)

59-Jähriger beobachtet Sauna-Gäste in Teistungen

Teistungen. Nachdem sich ein Hotelgast in Teistungen über einen Spanner beschwert hatte, musste die Polizei eingreifen.

Am Sonntag musste die Polizei einen Spanner von einem Hotelgelände in Teistungen im Landkreis Eichsfeld verweisen. Ein Gast im Klosterweg beschwerte sich laut Polizei bei der Hotelleitung über einen Mann, der sich auffällig lange auf dem Hotelgelände aufhielt. Er habe von einem Gebüsch aus in den Saunabereich geschaut.

Der 59-jährige Spanner wurde laut Polizei des Geländes verwiesen. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Hausfriedensbruch.