Ralf Myler ist der 6000. Patient in Bleicherode, der hier mit einem computergesteuerten Navigationssystem ein Gelenkimplantat bekam. Blumen gab’s von Oberärztin Jana Aleska Baumbach.

6000. navigierte Knie-Operation in Bleicherode

Freitag, der 13. November war für Ralf Myler kein schwarzer Freitag. Dem Trebraer wurde nach über einem Jahr mit starken Schmerzen ein künstliches Knie eingesetzt. Direkt danach habe ihm Oberärztin Jana Aleska Baumbach mitgeteilt, dass er der 6000. Patient in der Fachklinik ist, dem eine Knie-Endoprothese mittels computergesteuertem Navigationssystem implantiert wurde, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

„Ich war sowieso erleichtert, dass es vorbei war. Aber der 6000. Patient zu sein, war ein netter Bonus“, habe der 58-Jährige gesagt. Die computergesteuerte Navigation helfe bei der exakten Implantation von Knie-Totalendoprothesen – mit dem Effekt, dass sich diese weniger schnell lockern, hieß es weiter. Die Tragachse des Beins, auf deren Lage die Ausrichtung einer Knieprothese basiert, werde vom Computer anhand von während der Operation erfasster Daten des Beines errechnet. Diese würden mit einem optischen Systems, bestehend aus einer Infrarotkamera und auf Sendern befestigten reflektierenden Markerkugeln dreidimensional ermittelt.

Zudem ermögliche das Verfahren Band- und Kapselspannung in den Knochenschnitten zu berücksichtigen, so ein Kliniksprecher „Auf diese Weise lassen sich Implantatbett und Implantatposition genau berechnen, sodass mehr Knochen erhalten werden kann als in einer konventionellen Operation“, wird Jana Aleska Baumbach zitiert.

Sie habe zudem betont, dass der Computer die Arbeit des Operateurs nicht übernehme. „Eine optimale Operation kann nur unter einem vernünftigen Verständnis der Kniemechanik durchgeführt werden.“ Zudem müsse der Operateur während des Eingriffs die vom Computer gelieferten Werte analysieren und umsetzen können.

Bereits wenige Tage nach der Operation laufe Ralf Myler wieder über die Flure und freue sich auf die nächste Jagd, so die Klinik. In dieser Hinsicht müsse ihn seine Ärztin jedoch zügeln. Zunächst warte eine Anschlussheilbehandlung auf ihn.