62 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus am Donnerstag im Eichsfeld

Eichsfeld. St. Johannesstift in Ershausen, Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzes in Teistungen und zwei weitere Schulen von positiven Corona-Fällen betroffen.

Weitere 62 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Somit steigt die Zahl der Eichsfelder die mit dem Virus infiziert sind oder waren auf 1206 an. Aktuell sind 340 Menschen infiziert. Von den vorliegenden laborbestätigten positiven Covid-19-Fällen am Donnerstag ist der überwiegende Teil dem bereits bestehenden, aber auch neuen Ausbruchsgeschehen im Landkreis zuzuordnen, heißt es aus dem Landratsamt in Heiligenstadt.