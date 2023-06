669 Eichsfelder Brieftauben auf die Reise geschickt – 1333 Meter in der Minute fliegt die schnellste Taube

Heiligenstadt. Die schnellste Taube beim achten Wettflug der Reisevereinigung Heiligenstadt stellte Carlo Klingebiel. 669 Brieftauben gingen an den Start.

Die Mitglieder der Reisevereinigung Heiligenstadt befinden sich in ihrer diesjährigen Meisterschaft. Acht Wettflüge sind bisher absolviert. Nach den acht Flügen führt Carlo Klingebiel aus Steinbach die Gesamtwertung an. Eine Brieftaube aus seinem Schlag gewann auch den achten Wettflug. In Reims wurden 669 Tauben von 25 Züchtern auf die Reise geschickt. Klingebiels Tier flog 1333 Meter in der Minute. Auf dem zweiten Platz landete eine Brieftaube von Joachim Lutze aus Heiligenstadt. Sie flog 1332 Meter in der Minute. 1331 Meter in der Minute flog eine Taube von Burghard Fries aus Bodenrode und bescherte dem Züchter Platz 3 beim achten Wettflug.