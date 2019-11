Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

8000 Bäumchen für neuen Wald gepflanzt

Mit so einer großen Beteiligung hatte der Leiter des Forstamtes Leinefelde, Elger Kohlstedt, nicht unbedingt gerechnet. Mehr als 120 Freiwillige standen Samstagmorgen vor dem Forsthaus Zehnsberg, um bei einer Baumpflanzaktion mitzuhelfen. Bis um 8 Uhr am Morgen hatte es geregnet, ab 9 Uhr war es dann zumindest von oben trocken.

Ausgerüstet mit Hacke und Spaten machten sich die emsigen Helfer bei drei Grad Außentemperatur auf den Weg, um auf mehreren Kahlflächen im Forstrevier Zehnsberg kleine Bäumchen zu pflanzen. Dem Forstrevier, das im Dreieck Breitenbach, Beuren und Hundeshagen liegt, hatten der Orkan Friederike im Januar 2018, die beiden vergangenen trockenen Sommer und nicht zuletzt der Borkenkäfer mächtig zugesetzt. „Die Sorge um den Wald treibt uns alle um. Von Januar 2018 bis heute haben wir 300 000 Festmeter Schadholz im Forstamtsbereich Leinefelde zu verzeichnen, was 500 000 Bäumen entspricht. Besonders stark betroffen ist das Revier Zehnsberg mit allein 50 000 Festmetern. Eine geregelte Forstwirtschaft, wie wir sie aus Jahrzehnten kennen, ist momentan nicht mehr möglich“, sagte Elger Kohlstedt. Aber er verbreitete Hoffnung: „Wir sind im Forstamt Leinefelde mit unserer Baumschule Breitenworbis in der Lage, zu kontern, trotz des großen Schocks. Also müssen wir umbauen. Wir setzen auf die Vielfalt, auf Mischwald. Das heißt, dass wir Ahornarten, Douglasien, Nuss-und Eichenarten sowie Weißtannen pflanzen“.

Kohlstedt berichtete weiter, dass es von der Witterung der nächsten Jahre abhängen werde, ob erst einmal Stillstand eintreten werde oder noch weitere Schadflächen entstünden. Momentan konstatiere man im Forstamt Leinefelde 400 Hektar Kahlfläche.

Die Helfer fanden vor Ort vorbereitete Pflanzenreihen in Form von gebohrten Erdlöchern vor. Die Mitarbeiter des Forstamtes hatten 8000 kleine Bäumchen, darunter Eichen, Spitzahorn, Buchen, Weißtannen, Douglasien und Feldahorn, mitgebracht. Kohlstedt hatte ein Zeitfenster von vier Stunden gesetzt, in der Hoffnung, möglichst viele oder sogar alle Bäumchen in die Erde zu bekommen. So wimmelte es auf den großen Kahlflächen von Freiwilligen. Besonders viele Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern waren, halfen mit. „Wir wollen etwas für die Natur tun, und außerdem macht das Spaß mitzumachen“, waren Pepe und Pete, die mit Opa Gerhard da waren, einer Meinung.

„Jedes Jahr im Winter arbeiten wir auch Kronenholz auf und sammeln das Holz vom Boden, das die Waldarbeiter liegen gelassen haben“, meinte der Großvater der beiden fleißigen Jungen. Die sechsjährige Frieda aus Leinefelde und ihre kleine Schwester waren mit ihren Eltern gekommen. Die Familie war vor sieben Jahren aus Frankfurt/Main ins Eichsfeld gezogen.

Alle Kahlflächen sollen wieder aufgeforstet werden

„Wir sind vor kurzem von der Schule aus nach Teistungen zum Grenzlandmuseum gefahren. Dort gab es eine Führung durch den Wald und wir haben gelernt, dass der Borkenkäfer und die Trockenheit alles kaputt machen“, erzählte Frieda.

Während die Helfer die Bäumchen einsetzten, machte sich Peter Conradi aus Wingerode mit dem Erdbohrer daran, weitere Löcher in den Boden zu bohren.

„Das Klima hat sich überall verändert. Man liest ja überall in der Zeitung, dass der Wald krankt. Also habe ich meine Tochter mitgebracht, die auch mit anpackt. So lernt sie, dass man aktiv etwas tun muss“, sagte Franziska Apel.

Nach zwei Stunden waren bereits 7200 der 8000 Pflanzen in der Erde. Gegen Mittag konnten die freiwilligen Helfer frühzeitig zum Imbiss gehen und sich an Glühwein, Tee, Bockwurst und Kuchen laben. „Wir werden diese Aktion wiederholen“, meinte Kohlstedt und bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen, die mitgeholfen hatten. „Und wir werden so lange weitermachen, bis auch die letzte Kahlfläche im Forstamtsbereich Leinefelde bepflanzt ist“, blickte der Breitenworbiser in die Zukunft.