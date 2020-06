Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

82-jährige Frau stirbt nach Verkehrsunfall auf B 27 bei Waake

Noch an der Unfallstelle ist am Pfingstmontag eine 82 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall gestorben. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Zuvor war aus noch ungeklärter Ursache eine 62-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Kia auf der Bundesstraße 27 in Höhe Waake (Landkreis Göttingen) auf die Gegenfahrbahn gekommen; sie war in Richtung Ebergötzen unterwegs. Ihr Wagen stieß frontal mit einem Skoda Yeti zusammen.

Dabei wurde die 82-jährige Mitfahrerin, die hinten saß, tödlich verletzt. Die 55-jährige Fahrerin des Yeti und ein weiterer 83 Jahre alter Insasse erlitten schwere Verletzungen. Die 62-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde in ihrem Kia eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 27 zwischen Waake und Ebergötzen bis 19 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle waren eine Vielzahl an Rettungskräften sowie rund 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Waake, Ebergötzen, Radolfshausen und Gieboldehausen im Einsatz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Sachverständiger der Dekra in die Ermittlungen eingeschaltet, teilte die Polizei mit.

Zu Unfallhergang und der Ursache ermittelt die Polizeiinspektion Göttingen.