84-Jährige wird Opfer einer dreisten Betrugsmasche in Witzenhausen

Witzenhausen. Eine 84-jährige Frau wird Opfer einer dreisten Betrugsmasche in Witzenhausen. Sie übergab Bargeld, Schmuck und ihre Bankkarte an einen Unbekannten.

Eine tragische Geschichte ereignete sich in Witzenhausen, als eine 84-jährige Frau Opfer einer hinterlistigen Betrugsmasche wurde. Am 24. Juli erhielt sie einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten des Einbruchsdezernats. Der Anrufer behauptete, eine gefährliche Tätergruppe plane Einbrüche in der Gegend. Unter dem Vorwand, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen, forderte er die Dame auf, diese an ihn zu übergeben.

Seniorin mit Taschenlampe geblendet

Wenig später tauchte ein Mann in Zivil auf, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er blendete die 84-Jährige mit einer Taschenlampe, so dass sie keine genaue Beschreibung abgeben konnte. Ahnungslos übergab sie ihm Bargeld im dreistelligen Bereich, wertvollen Schmuck und ihre Bankkarten.

Als der versprochene Rückruf ausblieb, schöpfte die Frau Verdacht und kontaktierte die Polizeistation. Zu ihrem Entsetzen erfuhr sie, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Der Abholer, der akzentfrei sprach und auf etwa 30 Jahre geschätzt wurde, war bereits über alle Berge.

Die Polizeidirektion Werra-Meißner hatte zuvor vor ähnlichen Anrufen im Raum Witzenhausen gewarnt. Doch trotz aller Warnungen sind diese Betrüger immer wieder erfolgreich.

