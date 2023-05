85-Jähriger bei Unfall in Leinefelde schwer verletzt

Leinefelde. Der Fahrer eines Pedelecs musste stark abbremsen, um eine Kollision mit einem Auto zu vermeiden. Dabei fiel er um und verletzte sich schwer.

Ein 87-jähriger Renault-Fahrer befuhr Freitagmittag in Leinefelde die Berliner Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte, nach rechts in die Einfahrt zu einem Autohaus abzubiegen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines auf dem Radweg entgegenkommenden 85-jährigen Pedelec-Fahrers.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Autofahrer ab und kam auf dem Radweg zum Stehen, so die Polizei. Auch der Fahrer des Pedelecs bremste stark und kam noch vor der Kollision mit dem Pkw zum Stehen. Laut Polizei konnte er aber nicht mehr schnell genug absteigen und fiel um.

Dabei verletzte sich der 85-Jährige schwer und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

