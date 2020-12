91 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden im Eichsfeld

Eichsfeld. Mit weiteren 91 Neuinfektionen erreicht die Zahl der aktuell Infizierten 647 im Landkreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Der Sieben-Tagesinzidenz-Wert steigt somit auf 375. Seit Dienstag sind zudem vier weitere Todesfälle zu betrauern, teilt das Gesundheitsamt mit. Drei Männer im Alter von 80, 84 und 86 Jahren sowie eine Frau im Alter von 94 Jahren verstarben im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Stationär werden 32 Menschen im Eichsfeld-Klinikum behandelt, sieben davon mit einem schweren Verlauf. Das Pflegezentrum Vitalis Niederorschel, das Pflegezentrum „Zum Rosenpark“ in Wintzingerode sowie die Kindertagesstätte Beuren sind weitere Einrichtungen bei denen Menschen positiv auf den Corona-Virus getestet wurden, teilt die Behörde weiter mit. Das Gesundheitsamt ermittele derzeit die Kontaktpersonen und treffe die erforderlichen Maßnahmen. 28 Eichsfelder gelten seit Mittwoch als wieder genesen.

Die Lage im Landkreis Eichsfeld bleibe nach Einschätzung des Krisenstabes, der sich am Mittwoch nochmals in einer Telefonkonferenz ausgetauscht hat, weiterhin sehr angespannt, heißt es. "Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere mit Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage, angehalten, Familienbesuche oder Besuche im Freundes- und Bekanntenkreis auf das absolut nötige Minimum zu beschränken, und in jedem Fall die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten", bittet das Gesundheitsamt die Eichsfelder, die Kontakte stark zu reduzieren.

Aufgrund der weiterhin ansteigenden Fallzahlen der Neuinfektionen kann es aktuell bis zu drei Tage dauern, bis das Gesundheitsamt Kontaktpersonen positiv getesteter Personen telefonisch kontaktiert, teil das Landratsamt mit. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger dringend aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie Kontakt - mindestens 15 Minuten, weniger als 1,5 Meter Abstand ohne Mund-Nasen-Bedeckung - zu einer positiv getesteten Person hatten. Gleiches gelte, wenn die Corona-Warn-App ein hohes Risiko durch Kontakt zu einer positiven Person anzeigt, heißt es weiter. Ebenso bittet das Gesundheitsamt um Unterstützung bei der Informationen von Kontaktpersonen. "Sollten Sie selbst ein positives Testergebnis erhalten haben, informieren Sie schnellstmöglich Ihre Kontaktpersonen", so das Gesundheitsamt abschließend in der Mitteilung am Mittwoch.

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist telefonisch unter der Rufnummer 03606/6505555 ist von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Ausgenommen sind die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember sowie der Jahreswechsel vom 31. Dezember bis 1. Januar 2021. An diesen Tagen ist die Hotline in der Zeit vom 10 bis 12 Uhr besetzt.