99 Prozent der Aufträge sind weggefallen

Das Wort „Lebensgefahr“ leuchtet bereits von Weitem an der Absperrung zum alten Sportplatz in Kalteneber. Geflunkert ist das nicht. Denn ab und zu ist ein dumpfes „Bumm“ zu vernehmen, manchmal auch ein Zischen. Nur mit Geleitschutz dürfen Eingeweihte an diesem Tag zum Gelände. Dort haben die Kirmesburschen ein großes Zelt mit einigen wenigen Bierzeltgarnituren aufgebaut – mit ordentlich Abstand dazwischen. Gerd Rother aus Heiligenstadt und Gunther „Harry“ Haarstark aus Frankfurt nehmen Platz.

Die beiden gehören zu den 25 Pyrotechnikern und Feuerwerkern aus ganz Deutschland, die sich in Kalteneber eingefunden haben. „Die Holländer haben aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt“, erklärt Gerd Rother. „Verständlich bei der Corona-Situation dort.“ Aber unter anderem aus Frankfurt, Baden-Württemberg, Oberfranken, aus Emden, aus dem Ruhrgebiet sind Pyrotechniker gekommen. Zum zweiten Mal ist Gerd Rother der Gastgeber, das letzte Treffen hier war 2015.

Überlagerte Feuerwerkskörperwerden bei dem Treffen vernichtet

Aus ganz Deutschland haben sich am Wochenende Feuerwerker in Kalteneber getroffen. Harry Haarstark (links) und Gerd Rother gehören zu ihnen. Foto: Silvana Tismer

Einmal im Jahr findet solch eine Zusammenkunft statt. Das hat gute Gründe. „Der Gesetzgeber schreibt vor, dass wir neues Feuerwerk testen müssen“, erklärt Gunther Haarstark. „Das tun wir heute.“

Gerd Rother fügt hinzu, dass es dabei einiges zu beachten gibt. Zum Beispiel, ob ein Feuerwerk auch das ist, was auf der Verpackung steht, dass es rot leuchtet, wenn es rot leuchten soll. „Und nicht grün“, sagt er. Es muss darauf geachtet werden, ob alle Angaben stimmen, die Zeiten werden überprüft. Der Tag aber wird auch genutzt, um eine zweite Vorgabe des Gesetzgebers umzusetzen. „Alle überlagerten Feuerwerke müssen sachgerecht vernichtet werden. Auch das tun wir heute“, sagt Gerd Rother, während wieder hinter den Bäumen weitab ein lauter Rumms erschallt. Einfach auf dem Gelände herumlaufen darf an diesem Tag niemand.

Im Mittelpunkt aber steht der Erfahrungsaustausch. „Man hilft sich gegenseitig, gibt sich Tipps und tauscht aus, welche Feuerwerke gut sind und von welchen man lieber die Finger lassen sollte“, erklärt Rother. „Ein Konkurrenzgeschiebe gibt es bei uns nicht, auch keine Geheimnisse.“ Auch das hat seine Gründe. Denn der Umgang will gelernt sein, das Leben kann von manchen Tipps abhängen.

„Wir müssen unsere Lizenzen regelmäßig alle fünf Jahre erneuern und bevor man sie erwirbt, bei einer nicht wenigen Anzahl an Feuerwerken als Helfer fungiert haben.“ Man brauche das „ganz große polizeiliche Führungszeugnis“ und wisse, dass sich alle strikt an die Vorschriften halten. „Das schafft Vertrauen.“ Man handele und arbeite ja schließlich nicht mit Kartoffeln.

Die Feuerwerker boten am Abend ein Feuerwerk über Kalteneber. Foto: Wera Kupser

Zum Thema Hilfe untereinander fügt Haarstark hinzu, dass er, wenn er einen Anruf bekommt, ein Feuerwerk auszurichten und es wirklich weit entfernt ist, sofort einen Kollegen anruft, der näher dran wohnt. „Die Fahrtkosten setzen wir lieber in neues Feuerwerk um.“ Gunther Haarstark ist dankbar, dass es an diesem Tag bei Kalteneber die Möglichkeit gibt, das überlagerte Material fachgerecht zu vernichten. „In Großstädten gibt es dazu kaum eine Chance oder eine Fläche.“

Das Corona-Virus und die damit verbundenen Auflagen haben die Pyrotechniker schwer getroffen. „Wir gehören zum Rattenschwanz der Unterhaltungsbranche“, sagt Gerd Rother.

Glücklicherweise arbeiten viele nur nebenberuflich als Pyrotechniker

Rund 99 Prozent der Aufträge sind schlagartig weggefallen. Ein einziges hat er in diesem Jahr gemacht – auf eigene Kosten. „Das war im April in der ersten Corona-Welle als Dankeschön für die Alltagshelden in Heiligenstadt.“ Selbst bei Hochzeiten, fügt Haarstark hinzu, habe es kaum Nachfrage gegeben. Glücklicherweise seien viele Pyrotechniker nur nebenberuflich auf diesem Gebiet unterwegs. Er zum Beispiel hat viel mit Film und Fernsehen zu tun, kümmert sich um Spezialeffekte. „Aber trotzdem gehen viele auf dem Zahnfleisch.“ Nichtsdestotrotz seien aber Auflagen zu Coronazeiten, wenn es doch ein Feuerwerk geben soll, leicht einzuhalten. „Wir sind weit weg von den Gästen der Feier und auch die Helfer untereinander.“

Bei der Arbeit und beim Austausch halten sich alle Gäste strikt an die Corona-Auflagen, ein Konzept war beim Gesundheitsamt hinterlegt. Der Tag war auch nur möglich, weil es viel Hilfe gab. „Unser Dank geht an die Stadt Heiligenstadt, an die Eigentümer des Geländes“, sagt Gerd Rother. Weiter natürlich an die Kirmesburschen von Kalteneber, die nicht nur das Zelt stellten, sondern sich auch um die Verpflegung der Feuerwerker kümmerten. Und nicht zuletzt geht ein Dankeschön an die Schützengesellschaft Heiligenstadt, die für die Gäste auf ihrem Gelände ein Camp errichtet hat sowie die Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) und Franz König (CDU).

Und als besonderes Dankeschön an die Einwohner von Kalteneber gibt es am Abend mit Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk zu sehen – natürlich mit angemessenem Abstand auch untereinander.