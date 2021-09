A 7: Sperrung zwischen Drammetal und Göttingen nach einem Lkw-Brand

Göttingen. Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 in Richtung Hannover voll gesperrt. Dabei wurde die Fahrbahndecke beschädigt, weshalb sie abgefräst und neu eingebaut werden muss. Noch bis Freitag kann es zu Behinderungen kommen.

In der Nacht auf Donnerstag gab es auf Höhe der Rastanlage Göttingen einen LKW-Unfall, in dessen Folge die A 7 zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Göttingen in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt wurde. Derzeit wird die Ladung des Lkw gelöscht. Personen sind bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen.

Die Fahrtrichtung Kassel ist von der Sperrung mittlerweile nicht mehr betroffen.

Da der Brand die Fahrbahndecke stark beschädigt hat, wird Donnerstagabend, ab ca. 21 Uhr, ein Teil der Fahrbahndecke abgefräst und neu eingebaut. Diese Bauarbeiten dauern wahrscheinlich bis Freitagvormittag. Anschließend werden voraussichtlich alle drei Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben.

Derzeit wird der Verkehr ab dem Dreieck Dammetal über die A 38, die L 568 und die B 27 durch die Göttinger Innenstadt geleitet. Um diese Strecke nicht weiter zu belastet, werden Verkehrsteilnehmende gebeten, weiträumig auszuweichen. Nach dem Ende der Löscharbeiten werden auf der A 7 Richtung Hannover bis zum Beginn der Bauarbeiten am Donnerstagabend zwei Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet.

