A 7 wird nahe des Eichsfeldes demnächst vier Stunden gesperrt

Vier Stunden lang wird die A 7 nahe des Eichsfeldes in beide Richtungen voll gesperrt. (Symbolbild)

Göttingen/Eichsfeld. Die Autobahn A 7 ist für viele Eichsfelder eine wichtige Verbindung. Jetzt steht eine kurzzeitige Vollsperrung bevor, die hat ihren Grund:

Das Team der Autobahn GmbH Nordwest teilt mit, dass am Sonntag, 10. Dezember, die A 7 von 8 bis 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen voll gesperrt sein wird. „Grund dafür ist der Rückbau einer Hochspannungsleitung, die über die Autobahn führt“, heißt es in der Mitteilung. Eine Umleitung sei eingerichtet.

Vorbereitende Maßnahmen finden bereits am Donnerstag, 7. Dezember, statt. Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.