Abrissarbeiten an ehemaliger Nadelfabrik in Heiligenstadt

An einem markanten Gebäude in der Heiligenstädter Bahnhofstraße laufen in diesen Tagen Arbeiten. Das seit vielen Jahren ungenutzte Ensemble gehörte einst zur Mewa. Bei den Heiligenstädtern ist es auch als „Nadelfabrik“ bekannt. Bei der Stadtverwaltung Heiligenstadt ist man erfreut und erleichtert, dass Abriss- und Sicherungsarbeiten an den Gebäuden laufen. „Uns ist bekannt, dass im hinteren Bereich des Geländes ein zweites marodes Gebäude abgebrochen wird“, sagte Bauamtsleiter Philipp Heinrichs auf Nachfrage unserer Zeitung. Im vorderen Bereich zur Straße hin laufen Sicherungsarbeiten, so dass Fußgänger und Autos wieder risikofrei die Nadelfabrik passieren können. Hier habe die Bauaufsicht des Landkreises auf einen sofortigen Beginn der Arbeiten gedrängt. Was aus dem Haus werden soll, weiß man beim Bauamt noch nicht. „Ein Bauantrag vom Besitzer liegt uns nicht vor“, bedauert Heinrichs, der ebenfalls gespannt ist, was aus der Nadelfabrik einmal werden soll.