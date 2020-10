Heiligenstadt. Das Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt streicht wegen der Corona-Lage im Landkreis das Weihnachtskonzert und eine Märchenvorstellung.

Absage für Weihnachtskonzert und Märchen in Heiligenstadt

Leider muss bedingt durch die Corona-Pandemie das „Traditionelle Weihnachtskonzert“ mit dem MDR-Kinderchor aus Leipzig in diesem Jahr ersatzlos abgesagt werden. Das teilt das Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt mit. Die Veranstaltung war eigentlich für Sonntag, 20. Dezember, geplant. Die Mitglieder des Kinderchores hoffen nun, dass sich die Situation im nächsten Jahr soweit entwickelt, dass ein Konzert mit dem vollständigen Chor dann wieder im Kulturhaus möglich sein wird, heißt es in der Mitteilung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Und es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht, insbesondere für die kleinen Besucher des Hauses: Die Veranstaltungen „Hänsel & Gretel“ während der Märchenwoche vom 11. bis 13. November müssen ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation leider ersatzlos ausfallen. Im kommenden Jahr, so das Kulturhausteam, sei aber wieder eine Märchenwoche für die jüngsten Gäste eingeplant. Die Einrichtung bittet um Verständnis.

Der Besucherservice des Kulturhauses ist zu den bekannten Sonder Öffnungszeiten, dienstags bis freitags von 11 bis 14 Uhr, sowie unter Telefon: 03606/60 80 60 beziehungsweise per E-Mail unter info@eichsfelder-kulturhaus.de zu erreichen.

Weitere Infos auf der Internetseite www.eichsfelder-kulturhaus.de.