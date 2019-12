Beim Absolvententreffen des Leibniz-Gymnasiums können sich ehemalige Schulkameraden wiedersehen und sich gemeinsam an die Schulzeit erinnern.

Absolvententreffen des Leibniz-Gymnasiums in Leinefelde

Ehemalige Schulkameraden wiedersehen, Neues austauschen und sich an die gemeinsame Schulzeit erinnern – das ist möglich beim Absolvententreffen des Leibnitz Gymnasiums in Leinefelde am Freitag, 20. Dezember. Ab 19 Uhr stehen die Türen des Saals im Eichsfelder Hof offen für alle, die ihre Schulzeit auf dem Gymnasium verbracht haben und gern altbekannte Gesichter wiedersehen wollen. Der Eintritt ist frei. Es gibt etwas zu essen, Getränke und natürlich Musik, verspricht Ortsteilbürgermeister Dirk Moll.