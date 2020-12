Acht Todesfälle binnen 24 Stunden im Eichsfeld

Eine Altenpflegerin in Schutzausrüstung hält die Hand eines Bewohners im Pflegeheim (Symbolbild).

Eichsfeld. Das Gesundheitsamt bittet Verkäuferinnen an Frischetheken, Handschuhe und Masken zu tragen.

Mit aktuell 588 Fällen ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten im Landkreis weiterhin sehr hoch. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt laut dem Landratsamt am Dienstag bei 335.

Unterschiede bei der vom Landkreis Eichsfeld in den zurückliegenden Tagen veröffentlichten Zahl der Sieben-Tages-Inzidenz zum Wert des Robert-Koch Institut (RKI) sind darin begründet, dass die Corona-Fälle erst nach der begonnenen Kontaktverfolgung durch das Eichsfelder Gesundheitsamt in das RKI-System Eingang finden.

Die hohen RKI-Zahlen vom Wochenende, die zu Irritationen in der Öffentlichkeit führten, würden sich aus dem aufgearbeiteten und komprimiert eingegebenen Rückstau durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ergeben.

Maßgeblich sei in diesem Fall die durch den Landkreis Eichsfeld veröffentlichte Inzidenzzahl gewesen. Diese beinhaltete die konkrete Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen im entsprechenden Bemessungszeitraum.

Acht ältere Menschen gestorben

Von Montag zu Dienstag gibt es acht Todesfälle. Gestorben sind sechs Männer im Alter von 81 Jahren (2 Personen), 80 Jahren (2 Personen), 78 Jahren und 67 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 83 und 93 Jahren im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Verstorben sind Stand Dienstag im Eichsfeld insgesamt 52 Menschen.

Verkaufspersonal soll Handschuhe tragen

Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Lage bittet das Gesundheitsamt insbesondere die Verkäuferinnen und Verkäufer an Fleisch-, Brot- und anderen Frischetheken darum, bei ihren Verkaufstätigkeiten einen Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe zu tragen.

In den vergangenen 24 Stunden gab es mit Stand Dienstag sechs Neuinfektionen. Stationär werden momentan 30 Patienten behandelt, davon neun mit einem schweren Verlauf. Genese gab es in diesem Zeitraum nicht.

Die Hotline des Gesundheitsamtes ist telefonisch unter der Rufnummer 03606/6505555 von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Ausgenommen, so die Kreisverwaltung, seien die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. Dezember sowie der Jahreswechsel vom 31. Dezember bis 1. Januar 2021. An diesen Tagen ist die Hotline nur in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besetzt.

