Leinefelde. Die katholische Pfarrei Leinefelde lädt Menschen aller Generationen zum Basteln von Sternen ein, die in den Kirchen von Leinefelde, Wingerode, Breitenbach, Breitenholz, Beuren, Birkungen und Kallmerode an die Kirchenbänke gehangen werden sollen.

Adventsaktion in Leinefelder Kirchengemeinde

„Die Kindergärten haben schon begonnen und die Kreissparkasse hat jeder Kirche einen beleuchteten Stern zugesagt. Die Sterne sollen in Zeiten des Coronaabstandes die Möglichkeit schaffen, als Familie, einzeln oder in Kleingruppe ein weihnachtliches Zeichen zu setzen. Nach den Weihnachtsfesttagen werden die Sterne – desinfiziert – zu den Seniorenheimen und zu einzelnen alten Menschen gebracht“, sagt Pfarrer Gregor Arndt.

Die Sterne sollen ein Zeichen der Verbundenheit sein und ein Gruß für das kommende Jahr. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann in den tagsüber offenen Kirchen seine Sternkreation an die Bänke hängen. Die gebastelten Sterne können aber auch im katholischen Pfarramt in Leinefelde abgegeben werden.

Das katholische Pfarramt ist unter Tel.: 03605/51 23 54 oder per E-Mail an s.mariamagdalena@t-online.de erreichbar.