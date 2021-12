Adventsbasteln in Dingelstädt wird in heimische Wohnstuben verlegt

Dingelstädt. Stadtbibliothek Dingelstädt findet coronabedingt eine Alternative zu liebgewordener Tradition.

Als das inzwischen traditionelle Frühlings- und Osterbasteln in der Stadtbibliothek der Unstrutstadt im Frühling 2020 ausfallen musste, trösteten sich Kinder, Eltern und Großeltern mit der Aussicht auf das Adventsbasteln im selben Jahr. Als auch das nicht stattfinden konnte, blieb die Hoffnung auf beide Veranstaltungen 2021, die sich jedoch aus allseits bekannten Gründen wieder nicht erfüllte.

Vor einigen Jahren hatte Bibliotheksleiterin Jutta Drechsel ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt und schon eine kleine Tradition geschaffen: An je einem Sonnabend im Frühling und im Advent öffnete sie für mehrere Stunden die Türen der Bibliothek im Bürgerhaus „Franz Huhnstock“. Eingeladen hatte sie Kinder und Erwachsene zum großen Basteltreff. Das wurde so gut angenommen, dass sich alle Beteiligten schon auf das nächste Mal freuten. Nicht nur aus Dingelstädt kamen die Familien, sondern auch aus den umliegenden Orten.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besucher freuen sich auf gemeinsameBegegnungen und Gespräche

Noch gut kann sich die Bibliothekarin an den Sonnabend im Advent 2019 erinnern. An einem der aufgestellten Basteltische war eine Frau aus Mühlhausen mit ihrer Dingelstädter Enkeltochter kreativ tätig. Das Mädchen hatte sie über dieses besondere Angebot informiert – und Oma hatte sich ins Auto gesetzt, um nach dem erlebnisreichen Tag begeistert anzukündigen, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.

Vielen Besucherinnen und Besuchern, so Jutta Drechsels Beobachtungen, bedeuten diese Treffen weitaus mehr als das Basteln hübscher Kleinigkeiten für den eigenen Haushalt oder zum Verschenken. Außer auf neue Anregungen und die entsprechende Anleitung freuen sie sich auf gemeinsame Begegnungen und Gespräche. Es ließ Jutta Drechsel einfach keine Ruhe, in diesen Wochen sämtliche Nachfragen ihrer Leserinnen und Leser nach einem aktuellen Termin erneut mit „Nein“ beantworten zu müssen.

Und wieder wagte sie einen neuen Schritt, wandte sich an Johanna Mock aus Dingelstädt, die schon mehr als einmal in ihrer Freizeit unentgeltlich und ehrenamtlich in der Bibliothek geholfen und immer wieder neue Ideen in der Osterzeit und im Advent beigesteuert hatte. Sie steckten die Köpfe zusammen, was überhaupt möglich sei. So entstand ein kleines Video mit von ihnen gefertigten Deko-Gegenständen und mit einigen Bastelanleitungen – ein Trostpflaster für alle, die sich wieder vergeblich auf eine Zusammenkunft gefreut hatten. So wird das Adventsbasteln einfach in die heimischen Wohnstuben verlegt.

Aufmerksam machen wollen Jutta Drechsel und Johanna Mock außerdem auf das, was im Englischen „Upcycling“ heißt. Bei dieser Wiederverwertung werden scheinbar nicht mehr nützliche Abfallprodukte in Neuwertiges umgewandelt. So zum Beispiel leere Tetra-Packs, die in ihrem ersten „Leben“ mit Milch oder Saft gefüllt waren. Aber mehr soll hier nicht verraten werden, machen die beiden es spannend.

Abgerufen werden kann das Video ab dem 9. Dezember unter der Adresse www.dingelstaedt.de/Bürger/Arbeit und Bildung/Stadtbibliothek sowie auf Facebook/Stadtgespräch und auf Instagram.