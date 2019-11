Adventskalender „andersrum“ in Heiligenstadt

Nichts steht wahrscheinlich mehr für den Advent als das tägliche Türchenöffnen. Da sind Adventskalender für Kinder mit Spielzeug oder Süßigkeiten, Adventskalender für Erwachsene mit Beautyartikeln oder alkoholischen Getränken und auch an den Hund ist mit einem Hundekuchenadventskalender gedacht. Und alle Adventskalender haben trotz ihrer Vielfältigkeit eines gemeinsam: Sie sollen die Wartezeit auf das Weihnachtsfest erträglicher gestalten, indem täglich eine Überraschung preisgegeben wird. Aber wie wäre es, einfach mal den Spieß umzudrehen, also nicht nur zu „bekommen“ sondern auch zu „geben“? Genau dieser Gedanke hat zwei Stadträtinnen auf die Idee einer Adventsaktion gebracht, die sie Adventsschenken genannt haben.

Katharina Pätzold (Grüne) und Doreen Schampel (CDU) laden in diesem Sinne alle Heiligenstädter dazu ein, an jedem der vier Adventswochenenden ein bis zwei schöne Dinge in ein Päckchen zu packen. Die Päckchen sollen dann am 4. Advent der hiesigen Tafel übergeben werden. Beinhalten sollten sie Weihnachtsgebäck, Kaffee, Tee, Schokolade oder auch ein schönes Duschbad beziehungsweise einen Badezusatz. Gerne sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, bewusst auch Dinge in das Paket zu legen, auf die sie selbst dann verzichten – beispielsweise die Tüte Süßigkeiten, die man vom Einkaufen mitgebracht hat. Eine nette Weihnachtskarte macht die Überraschung dann perfekt.

Die Leiterin der Eichsfelder Tafeln, Dorothea Fischer, zeigt sich sehr erfreut über diese Aktion und hofft, dass sich viele am Adventsschenken beteiligen, da jede Woche in Heiligenstadt etwa 100 Menschen mit Lebensmittel versorgt werden. Abgegeben werden können die Päckchen im grünen Europabüro, Wilhelmstraße 99, am 18. Dezember von 9 bis 13 Uhr, am 19. Dezember, 14 bis 18 Uhr, und am 20. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Alternativ kann die Abgabe auch am 20. Dezember von 10 bis 14 Uhr im Gemeindehaus von St. Martin erfolgen.