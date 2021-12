Adventsmusik aus der Drehorgel in Hundeshagen

Hundeshagen. Besondere Aktion eines Musikers in Hundeshagen auch in diesem Advent.

Auch in diesem Jahr erfreut Wilhelm Reimann, in Hundeshagen und darüber hinaus liebevoll „Drehorgel-Willi“ genannt, in der Adventszeit wieder die Bewohner seines Ortes mit Musik aus der Drehorgel. In der Corona-Pandemie, die den Menschen Kontakteinschränkungen vorschreibt, geht der Musiker andere Wege. Am 2., 3. und 4. Advent wird er durch Hundeshagen und seine Straßen ziehen, um die Menschen mit adventlichen Liedern und Klängen zu erfreuen. Beginn ist jeweils um 13.30 Uhr. Tochter Franziska Nußbaum und die ganze Familie unterstützen bei dieser Aktion.