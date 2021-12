Adventsstimmung trotz Pandemie: Wandelkonzerte, Krippen hinter Glas und Musik vom Dün

Der Kirchenchor, Kinder und der Bläserkreis aus Bad Sassendorf haben in Lindewerra ein Wandelkonzert zur Weihnachtszeit gestaltet, traten an vier verschiedenen Stellen im Dorf coronakonform auf.

Eichsfeld. Wie erfinderische Eichsfelder dafür sorgen, dass andere Menschen während der Adventszeit trotz Pandemie Freude haben.

Keine Weihnachtsmärkte, keine Konzerte – zum zweiten Mal muss in der Adventszeit auf viel verzichtet werden. Und doch machen sich Menschen Gedanken, wie sie anderen trotzdem eine Freude machen können und dabei die Coronaregeln einhalten.

In Lindewerra zum Beispiel hat es immer ein weihnachtliches Kirchenkonzert mit dem Kirchenchor gegeben. Seit langem ist man in Dorf mit dem Posaunenchor Bad Sassendorf befreundet. Jetzt entschied man sich, gemeinsam einfach ein Wandelkonzert durch das Dorf zu gestalten. Sechs Mitglieder des Bläserkreises des Posaunenchores kamen aus der Nähe von Soest an die Werra gereist, um mit 15 Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores sowie vom Kinderchor zu musizieren. An vier verschiedenen Stellen im Ort verbreiteten sie jetzt weihnachtliche Stimmung. Los ging es am Katterberg, dann zog man zum Kanzelblick und die Alte Stockmacherei, danach zum Feuerwehrgerätehaus. „Alles unter 2G+“, bestätigt Lindewerras Bürgermeister Gerhard Propf (parteilos). „Alle Akteure haben wir zuvor noch einmal getestet.“ Es ging nicht darum, dass die Menschen zusammenlaufen. Vielmehr wurden sie angehalten, aus der Ferne zuzuhören. „Sie brauchten nur ihre Türen, Fenster und Herzen öffnen“, sagt Propf.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Über 50 Krippen und -darstellungen können in Heuthen im Freien hinter Glas bewundert werden. Foto: Stephan Kruse

Eine besondere Idee, den Eichsfeldern und Gästen den Advent etwas zu versüßen, hat auch der Förderverein St. Nikolaus in Heuthen. Er lädt zu „Krippen hinter Glas“ ein. Die Pfarrscheune samt Pfarrhof hatte der Verein schon vor einiger Zeit auf Vordermann gebracht, und nun kommt ihm das einmal mehr zunutze. Denn das alte Scheunentor mit Glasfront eröffnet eine ganz neue Möglichkeit für eine nicht alltägliche Krippenausstellung, erzählt Stephan Kruse vom Förderverein.

Heuthen hat sich durch seine große Krippenschau im Saal einen Namen weit über die Grenzen des Dorfes hinaus gemacht. Doch pandemiebedingt konnte sie schon voriges Jahr nicht stattfinden. Um aber die Tradition zu pflegen und den Menschen etwas zu bieten, wurde die Idee geboren, hinter der Glasfront das Geschehen der heiligen Nacht für Jung und Alt erlebbar zu machen. Gezeigt werden dort um die 50 Krippen und Darstellungen in verschiedensten Formen, Größen und aus den unterschiedlichsten Materialien. Alles wurde mehrstufig aufgebaut, berichtet Stephan Kruse.

Die Krippenfreunde haben zu den Darstellungen eine Landschaft aus Naturmaterialien, darunter Moos, Sand und Steine, gezaubert. „Insbesondere in der Dämmerung ist es ein herrlicher Anblick, wenn man draußen vom Licht begleitet zur Krippe geführt wird. Das ganze Ambiente passt, auch mit der abends angestrahlten Kirche“, so Kruse. Bis Lichtmess am 2. Februar sind die Krippen am Anger 82 täglich von 12 bis 18 Uhr zu sehen.

In Birkungen wiederum erklingen weihnachtliche Lieder immer sonntagsnachmittags vom „Kleinen Dün“, dem Höhenzug im Süden des Ortes. DJ Wiegbert Burchardt baut dort in Eigenregie seine Technik auf und sorgt im Ort für adventliche Stimmung. „Viele Einwohner sieht man dann im Dorf spazieren gehen und einige finden auch den Weg direkt an den Waldrand, um dort noch intensiveren Musikgenuss zu erleben“, erzählt Swen Löffelholz aus Birkungen.