Ämter in Leinefelde-Worbis sind geschlossen

Leinefelde-Worbis. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis nutzen den Brückentag. Und auch am Montag sind einige Ämter zu.

Am Freitag, 9. Juni, bleibt die Verwaltung der Stadt Leinefelde-Worbis für den Besucherverkehr komplett geschlossen. Aus organisatorischen Gründen sind die Bürgerbüros, das Standesamt und Ordnungsamt auch am Montag, 12. Juni, nicht erreichbar. In dringenden Fällen besteht nach telefonischer Voranmeldung unter 03605/2000 die Möglichkeit, am Samstag, 10. Juni, zwischen 9 und 11 Uhr einen Termin im Bürgerbüro zu vereinbaren.