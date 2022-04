Änderungen im Zugverkehr zwischen Leinefelde und Kassel ab Montag

Leinefelde. Einige Orte im Eichsfeld werden tageweise nur durch Busse im Schienenersatzverkehr angefahren. Wir sagen welche.

Die DB Netz AG erneuert zwischen Leinefelde und Heiligenstadt die Bahngleise. Daher kommt es von Montag, 25. April, bis einschließlich Freitag, 6. Mai, zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Leinefelde und Kassel. Das teilt Abellio mit.

Die Züge der Regionalexpresslinie RE 9 von Halle nach Kassel-Wilhelmshöhe verkehrten in dieser Zeit nur bis und ab Leinefelde. Die Fahrgäste können ab dort die Züge der von der DB Regio betriebenen Regionalbahnlinie RB 52 nutzen, die bis Kassel verlängert werde. Die Züge der Regionalexpresslinie RE 8 werden im Gegenzug bis Kassel-Wilhelmshöhe fahren.

Die Züge der Regionalbahnlinie RB 57 Nordhausen – Heiligenstadt entfallen laut Abellio auf diesem Streckenabschnitt zwischen Leinefelde und Heiligenstadt und werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Das bedeutet, dass Beuren, Wingerode und Bodenrode in dem Zeitraum ausschließlich durch Busse bedient werden. In Leinefelde besteht Anschluss an die Züge der RB 57 zur Weiterfahrt Richtung Nordhausen.

Informationen zu allen Fahrzeiten gibt es auf www.abellio.de/verkehr-aktuell-md, Infos zu den Fahrplanänderungen an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline: 0800/223 55 46.