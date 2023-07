African Vocals gastieren im Untereichsfeld

Tiftlingerode. Eine besondere Musikgruppe aus Namibia tritt in einer Eichsfelder Kirche auf. Sie sind hierzulande keine Unbekannten

Im Untereichsfeld haben die African Vocals aus Namibia inzwischen eine Fangemeinde. Mehrere Male gastierten sie bereits in der Region. Im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee werden sie am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche in Tiftlingerode gastieren. Gastgeber sind die Kolpingsfamilie, der Ortsrat und der Gesangverein. „Es wird das kulturelle Highlight des Jahres in unserer Pferdeberg-Gemeinde sein. Wir wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen“, betont Kolping-Vorsitzender Gerd Goebel. Aus dem Obereichsfeld haben zahlreiche Freunde aus der Partnergemeinde Gernrode ihr Kommen zugesagt.

Die African Vocals stammen aus den Townships von Swakopmund in Namibia und haben 2019 eine erfolgreiche Deutschlandtournee durchgeführt. Die Corona-Zeit nutzten sie für die Erarbeitung neuer Songs. Sie geben seit Ende Mai und bis Mitte Juli mehr als 30 Konzerte und Workshops an Schulen in Deutschland. Ihr Gesang in verschiedenen ethnischen Sprachen Namibias wird mit Trommeln und passender Choreographie begleitet. Damit entsteht viel Dynamik und Interaktion mit dem Publikum Einen Teil ihrer Einnahmen spenden sie, um die Lebensbedingungen in de Townships zu verbessern.