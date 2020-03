Ahnenforschung in der Vorkirchenbuchzeit

Für Ahnenforscher sind die Kirchenbücher eine sehr wichtige Quelle. Von diesen Kirchenbüchern gibt es mittlerweile für viele Orte Verkartungen zum Beispiel in Form von Ortsfamilienbüchern oder Ortssippenbüchern, in denen die Informationen aus den Kirchenbüchern in bestimmter Art und Weise zusammengefasst werden.

Bei der Urania wird eine Übersicht der vorhandenen oder geplanten Verkartungen für das Eichsfeld geführt, die angefordert werden kann.

Für viele Genealogen sind für die Zeit vor den Kirchenbüchern – die in den Kirchen zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt wurden – indes nur wenige Informationen erhältlich. Wie die Forschung auch in der Vorkirchenbuchzeit durch Auswertung von Steuerlisten und die Arbeit in Archiven erfolgen kann, darüber hält Alfons Grunenberg am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, in den Räumen der Urania, Zentraler Platz 10, einen Vortrag zum Thema „Genealogie in der Vorkirchenbuchzeit an den Beispielen Löffelholz (800 - 2000) und Scheele (1000 - 2000).

Der Referent ist Ortschronist und Ehrenbürger von Heuthen und veröffentlichte in den vergangenen Jahren mehr als 30 Aufsätze mit heimatkundlichem Bezug.

Interessenten melden sich bitte telefonisch unter 03605/546151 oder per E-Mail unter urania@urania-eichsfeld.de an.