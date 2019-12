Aktion „Adventstürchen öffnen“ in Worbis erinnert an Herbergssuche

Wenn die Adventszeit anfängt, beginnen für viele die schönsten Wochen des Jahres. Seit zehn Jahren gibt es in Worbis in dieser Zeit eine Aktion, die besonders bei den Kinder ihre Anziehungskraft nicht verfehlt. Abend für Abend ziehen die Kleinen mit ihren Eltern durch die Stadt und machen bei einer Familie halt. Mit dabei ist immer ein großes Adventsfenster mit 24 kleinen Türchen.

So war am 9. Dezember der evangelische Pfarrhof Schauplatz der Weihnachtsaktion. Pfarrer Peter-Michael Schmudde lud alle ein, zu singen, zu beten und sich auf das bevorstehende Fest vorzubereiten. Fast 60 Kinder, Mütter, Väter und Großeltern waren gekommen. Mit den Liedern „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Wir sagen euch an den lieben Advent“ stimmte sich die Gruppe auf den Abend ein.

Molli und Raffi suchen das Christkind

Schließlich lauschten alle gespannt, denn Pfarrer Schmudde las die Geschichte „Wo geht’s nach Israel?“. Sie handelt von Molli und Raffi, die das Christkind suchen. Das Christkind müsse man in Israel suchen, hatten die beiden erfahren. Niemand, so Schmudde, habe gewusst, wo Israel liege. Molli und Raffi dachten sich, dass Israel noch weiter weg sein müsse als die Stadt, in der ihre Eltern immer einkaufen. Es sei bestimmt eine weite Reise, vermuteten die Kinder, die zum Bahnhof gingen. Mit dem Zug komme man bestimmt nach Israel, denn Raffi hatte mit seiner Oma ja auch schon einmal eine weite Reise mit dem Zug gemacht.

Schmudde erzählte den Kindern, dass Raffi und Molli in der Bahnhofshalle auf Menschen mit Koffern, Skiern und Rucksäcken trafen. Alle waren in Eile und hektisch. Schließlich erfuhren die beiden, dass man nur mit dem Flugzeug und mit dem Schiff nach Israel kommt und nicht mit dem Zug. Und es sei teuer, nach Israel zu gelangen, hatte der Mann am Fahrkartenschalter gesagt. „Aber das darf doch nicht teuer sein, wenn man das Christkind sehen will“, entgegneten die Kleinen.

Kinder der Gastgeber öffnen Türchen

Mit der neunten Geschichte von Raffi und Molli endete der offizielle Teil des Adventabends auf dem evangelischen Pfarrhof, bevor sich alle an die bereitgestellten Plätzchen und den Kinderpunsch machten. Den Kindern der Gastgeberfamilie, Konrad und Martje, war es vorbehalten, das neunte Türchen zu öffnen. Erst wenn alle 24 Türchen geöffnet sind, ergeben die Puzzle ein Gesamtbild, das eine biblische Geschichte zeigt.

„Es ist ein schöne Tradition hier in Worbis, dass so viele diese Aktion begleiten. Ich bin oft dabei, und meine Kinder und Enkel machen auch mit“, sagte Erhard Bechmann. Christiane Vernaleken geht seit sechs Jahren mit ihren Kindern zu den Adventsbegegnungen. „Wir sind am 20. Dezember selbst Gastgeber und freuen uns schon“, sagte die junge Frau.

Biblische Geschichte wird nachgeahmt

Bis zum 24. Dezember waren beziehungsweise sind unter anderem noch der Kindergarten, der Ortsteilbürgermeister und die Katholische Frauengemeinschaft Orte und Gastgeber der Aktion, die vom Team der Kinderkirche organisiert wird. Das „Adventstürchen öffnen“ ist angelehnt an die früher im Eichsfeld in der Weihnachtszeit vielerorts praktizierte Herbergssuche. Kinder gingen jeden Abend zu einem anderen Haus und baten um Einlass. So sollte die in der biblischen Geschichte geschilderte Herbergssuche der hochschwangeren Maria und ihres Ehemannes Josef, die eine Bleibe zur Niederkunft suchten, nachgeahmt werden.