Akustische Reise im nördlichen Eichsfeld

Freunde historischer Orgelmusik kommen am Donnerstag, 27. April, auf ihre Kosten. Im Rahmen des musikalischen Frühlings im Eichsfeld gibt es ein Orgel-Wandelkonzert an zwei Schauplätzen. Los geht es um 19 Uhr in der katholischen Filialkirche St. Valentin in Ecklingerode. Hier wird auf einer akustischen Reise nach Italien unter anderem Barockmusik von Frescobaldi, Tartini, Torelli oder Zipoli erklingen. Aber auch Werke von Vivaldi und Corelli stehen auf dem Programm.

Im Anschluss geht es in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Jützenbach musikalisch auf die britische Insel. Ab 20.15 Uhr gibt es hier Orgelbearbeitungen von Händel, aber auch Stücke alter britischer Meister wie Tallis, Philips, Greene, Stanley, Bull, Boyce und Purcell zu hören.

Bereits im Vorfeld gibt es um 18.15 Uhr eine Orgelführung auf der Empore der Kirche in Ecklingerode mit Organist Wieland Meinhold, der das Instrument näher erläutert und Fragen dazu beantwortet. So kann man unter anderem erfahren, wie die Übertragung zwischen Tasten und Ventilen funktioniert oder wie viele Pfeifen die Königin der Instrumente eigentlich besitzt.