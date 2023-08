Als Gorbatschow im Eichsfeld war

Teistungen. Das WestÖstliche Tor im Eichsfeld ist vor 20 Jahren entstanden. Aber auch ein anderes Projekt feiert Geburtstag. Interessierte sind auf Spurensuche entlang der Grenze eingeladen.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld, die Heinz-Sielmann-Stiftung, die Stiftung Naturschutz Thüringen, das Projektbüro Grünes Band des BUND und der HVE Eichsfeld-Touristik laden zu einer besondern Gedenkwanderung ein. In diesem Jahr wird an das 20-jährige Bestehen des Europäischen Grünen Bandes und des West-Östlichen-Tores erinnert. Die Einweihung des Naturkunstwerks auf dem Kutschenberg bei Ecklingerode geschah 2002 in Anwesenheit von Michail Gorbatschow.

Treffpunkt am Sonntag, 20. August, ist um 10 Uhr am Grenzlandmuseum. Ein Shuttle fährt zum Gut Herbigshagen, wo die Wanderung beginnt. Während der Mittagspause am West-Östlichen-Tor werden sich Zeitzeugen und Beteiligte an die Entstehung des paneuropäischen Projektes erinnern. Die Sielmann-Stiftung informiert während der Wanderung über ihre Arbeit am Grünen Band, die Stiftung Naturschutz über den aktuellen Stand der Umsetzung des Grünen Bands als Nationales Naturmonument. Die Neun-Kilometer-Wanderung endet gegen 16 Uhr am Museum.

Um eine verbindliche Anmeldung an die E-Mail-Adresse bildungsstaette@grenzlandmuseum.de oder Telefon: 036071 / 97112 wird bis zum 14. August gebeten.