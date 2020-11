Altbischof Joachim Wanke feiert 40. Jahrestag seiner Bischofsweihe

Mit einem Gottesdienst feierte Altbischof Joachim Wanke am Donnerstagabend im Erfurter Dom den 40. Jahrestag seiner Bischofsweihe. Angereist waren dazu auch Eichsfelder, darunter unter anderem Annegret Beck vom Marcel-Callo-Haus und Pfarrer Gerhard Marx. Glückwünsche online kamen unter anderem aus Heiligenstadt, Gernrode, Böseckendorf, Uder oder aus dem Ershäuser Johannesstift.

Das Neue Testament sei für Bischof Joachim „nicht ein Geschichtsbuch oder ein Steinbruch für theologische Erkenntnisse, sondern eine lebendige Quelle der Inspiration für die Deutung dessen, was uns heute aufgetragen ist“, sagte Bischof Ulrich Neymeyr und ergänzte: „Bischof Joachim ist redekundig durch seine Kenntnis der Schrift.“ Der Altbischof habe sich in den Jahren in vielfältiger Weise um die Einheit gesorgt. Er habe sich um die Einheit mit der Geschichte bemüht, was in der Geschichte des Bischöflichen Amtes Erfurt-Meiningen eine große Herausforderung gewesen sei.

Antritt der Nachfolge von Bischof Aufderbeck war eine große Herausforderung

Neymeyer machte zudem deutlich, dass es für Wanke eine riesige Herausforderung war, die Nachfolge von Bischof Aufderbeck anzutreten, der ein engagierter und beliebter Bischof gewesen sei und dessen Ansehen nach seinem Tod übergroß wurde. Denn vielen war er in Erinnerung als einer, der ständig in Thüringen unterwegs war, nicht nur zu Firmungen und Festgottesdiensten, sondern auch zu Gesprächen mit Priestern und zu Begegnungen mit Gläubigen. Ferner hatte er den Ruf, ständig erreichbar zu sein. „Es war eine große Kraftanstrengung für Bischof Joachim, einem Bischof nachzufolgen, der in solchem Ansehen stand.“

Es gab aber noch mehr Herausforderungen. Vor 40 Jahren, so Neymeyr, waren Wankes „Schafe mitten unter Wölfen“, und es gab dann die friedlichen Revolution. „Die Bischöfe mussten sorgsam entscheiden, ob und wie diese Umbrüche von den Kirchen mitgestaltet werden sollen. Es war eine große Herausforderung, die Einheit der Herde zu wahren.“ Den Tag der Wiedervereinigung habe Wanke als den schönsten Tag seines Lebens bezeichnet. Doch ebenso herausfordernd wie das erste Jahrzehnt seines bischöflichen Wirkens wurden die Folgejahre. Aufgabe des Bischofs sei es auch, sagte Neymeyr, die Einheit mit der Weltkirche zu bewahren, und es galt, die gemeinsame Deutsche Bischofskonferenz zu gestalten. Die Bistumsgründung 1994 sei ein diplomatischer Drahtseilakt des Ausgleiches der Interessen des Heiligen Stuhls und der Bistümer, die Gebietsanteile in Thüringen haben, gewesen. „Der Dienst der Einheit erforderte Kompromisse, was die Katholiken in der Thüringischen Rhön bis heute bedauern.“

Altbischof Wankes Worte werden in Politik und Gesellschaft gehört

Zudem galt es, die Einheit der Priester und Gläubigen zu wahren, was Geduld, viele Briefe und vermittelnder Gespräche bedurfte. Nach der Wende habe es gegolten, eine neue Pastoral zu gestalten, die nicht nur von den Priestern getragen wird, sondern in der die Gläubigen Subjekte der Pastoral seien. „Bischof Joachim leistete auch unermüdlich den Dienst an der Einheit mit den Zeitgenossen. Seine Worte wurden und werden gehört in der Gesellschaft und in der Politik. Die Begegnungen mit Menschen anderer Weltanschauungen und die umfangreiche Lektüre von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, verbunden mit der lebendigen Inspiration aus dem Evangelium, gaben und geben den Worten von Bischof Joachim Gewicht“, so Neymeyr. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger nicht zuletzt für die Sorge um ihn, seinen Nachfolger.

Am Donnerstag beging derweil Weihbischof Reinhard Hauke sein 15-jähriges Bischofsweihejubiläum. Auch ihm wurde gedankt.