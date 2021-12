Alte Linden am Festplatz in Breitenworbis beschnitten

Breitenworbis. Verkehrssicherheit für die Besucher des Sport- und Festplatzes soll gewährleistet werden.

Manfred Hebestreit und seine Kollegen vom Bauhof Breitenworbis beschneiden derzeit die alten Lindenbäume entlang des Weges beim Sport- und Festplatz. So sollen die Durchfahrtshöhe für Rettungswagen und die Verkehrssicherheit gewährleistet werden. Auch das Totholz wird entfernt, damit parkende Fahrzeuge keinen Schaden nehmen. Zudem will man durch die Arbeiten für mehr Sicherheit der Besucher des Festplatzes sorgen, da dort mitunter ein Kinderkarussell steht. Die Bäume an der Ortsdurchfahrt haben die Bauhofmitarbeiter bereits beschnitten. Pausieren müssen die Arbeiten, wenn Schnee fällt, dann hat der Winterdienst Vorrang. Das Zeitfenster für den Baumschnitt ist noch bis März offen.