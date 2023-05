Altes Kulturgut prägt die Landschaft im Eichsfeld

Birkenfelde. Der Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal bot bei einer Tour Informationen zum Baumschnitt. Im Mittelpunkt standen Streuobstwiesen.

Der Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal konnte jetzt viele Teilnehmer begrüßen. Erläutert wurden die Schnittmaßnahmen im Winter.

Der Landschaftspflegeverband habe durch gezielte Maßnahmen mit dem Projekt „Obstalleen erhalten – Bestäuber fördern“ im Projektgebiet, das der Naturparkkulisse entspricht, die Obstbaumbestände und den Biotopverbund verbessert, so Karin Weng. Das Projekt wird mit EU- und Landesmitteln finanziert.

Streuobstbestände sind laut Weng aufgrund von Überalterung, mangelnder oder falscher Pflege und ausbleibender Nachpflanzung in den letzten 30 bis 50 Jahren in einem schlechten Zustand und somit als Biotope stark gefährdet. „Bei der Pflege ging es häufig um Altbäume, die einen Entlastungsschnitt bekamen. Auf vielen Wiesen stellt insbesondere die Mistel ein großes Problem dar. Dieser Halbschmarotzer entzieht dem Baum Wasser und Nährstoffe, wodurch die Vitalität mit zunehmendem Befall rapide abnimmt“, so Weng. Bereits abgängige Streuobstwiesen mit Mistelbefall seien häufig kaum noch zu retten. Trotzdem sei es sinnvoll, die Misteln zu entfernen.