Bischofferode. Aufmerksame Bürger haben am Freitag, 5. Mai, gegen 19.55 Uhr Altöl im Bachlauf der „Eller“ in Bischofferode festgestellt und die Feuerwehr informiert. Diese legte mehrere Ölstaudämme an und konnte das Öl schließlich abbinden. Woher und wie das Öl in den Fluss kam, ist bislang noch nicht bekannt, teilt die Polizei am Sonntag in einer Meldung mit. Durch die Beamten vor Ort wurden mehrere Gewässerproben entnommen und eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen.