Am Leineufer in Göttingen soll ein Mann sein Geschlechtsteil gezeigt haben

Göttingen. Ein Mann soll sich in Göttingen entblößt haben. Eine Schülerin berichtete es ihrer Mutter.

Ein Mann soll sich am 13. November am Leineufer in Göttingen mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil gezeigt haben. Der Vorfall hat sich gegen 15.45 Uhr auf dem an der Leine verlaufendem Fußgängerweg und Radweg etwa in Höhe des Gartetalbahnhofs ereignet, erklärte die Polizei. Eine Schülerin habe den Mann gesehen und ihrer Mutter davon berichtet. Die Göttingerin habe dann Anzeige erstattet. Der Gesuchte soll 20 bis 40 Jahre alt sein, ist etwa 1,70 Meter groß mit Brille und hat einen Dreitagebart. Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze war aufgesetzt), schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und ein schwarzer Rucksack.

Hinweise unter Telefon: 0551/4912115