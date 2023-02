Amphibienschutzzäune werden im Eichsfeld aufgestellt

Eichsfeld. Freiwillige Helfer werden noch dringend für den Bereich Ferna gesucht.

Im Landkreis gibt es jedes Jahr an mehreren Standorten mobile Amphibienschutzzäune. Ziel ist es laut Landratsamt, die Verluste von straßenquerenden Amphibien so weit wie möglich zu verringern und die verbliebenen Populationen zu erhalten. In diesem Jahr gebe es aber Probleme, die Betreuung am Standort Ferna (L 2017) abzusichern. Dringend werden Freiwillige gesucht, die den Amphibienschutzzaun auf- und abbauen und während der Wandersaison von Ende Februar bis Ende April die Betreuung übernehmen.

Interessierte können sich bei der Unteren Naturschutzbehörde, Tel. 03606/6507025, E-Mail: umweltamt@kreis-eic.de, oder beim Nabu Obereichsfeld, Tel. 0152/24406135, melden.