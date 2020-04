Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anliegen nur nach Terminvergabe

Die Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis bleibt weiterhin nur für dringende und unaufschiebbare Anliegen erreichbar, teilt Sprecher René Weißbach mit. Eine telefonische Terminvereinbarung sei erforderlich. „Jeder Bürger, der ein Verwaltungsgebäude besucht, muss sich zu Beginn mit Name und Anschrift in die ausliegenden Listen eintragen. Das Betreten aller Verwaltungshäuser ist grundsätzlich nur mit Mundschutz gestattet“, so Weißbach. „Wer über keinen eigenen verfügt, kann vor Beginn des Besuches einen solchen in den Bürgerbüros für drei Euro erwerben.“

Die Bürgerbüros in Leinefelde und Worbis werden ab 4. Mai wieder geöffnet. Jeder Bürger, der ein Anliegen im Bereich Pass- und Meldewesen hat, kann in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie Freitag und Samstag, 9 bis 12 Uhr, einen Termin abstimmen. „Ohne Termin ist kein Einlass möglich.“ Gelbe Säcke werden bis zum 16. Mai nicht ausgegeben. Auch beim Standesamt gehe nichts ohne Termin. Erreichbar ist das Amt montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. „Bis zum 4. Mai 2020 sind alle Hochzeiten schriftlich anzumelden, danach erfolgen nach Terminvereinbarungen die erforderlichen Absprachen.“ An Eheschließungen dürfen bis auf Weiteres neben dem Standesbeamten nur die Eheschließenden sowie deren Eltern und Kinder und die Trauzeugen teilnehmen.

Terminabsprachen für alle Belange unter Telefon: 03605/2000.