Anpacken für den Tierschutz in Worbis

Vor dem Winter gibt es noch einiges im Alternativen Bärenpark zu tun. Am 10. und 11. Oktober findet daher ein großer Arbeitseinsatz statt. Auf dem gesamten Gelände fallen Reparatur- und Erneuerungsarbeiten an. Wer gemeinsam mit dem Team des Tierschutzprojekts anpacken will, kann sich jetzt anmelden. Zum einen gilt es Bereiche zu erneuern, aber auch neue Elemente zu bauen. So wird betoniert, gehämmert, geschnitten, gemalert, werden Zaunteile ausgewechselt und vieles mehr. Anders als Tierparks und Zoos bekomme die gemeinnützige Einrichtung keine Unterstützung durch öffentliche Mittel. Daher sei das Team sehr dankbar für jede kleine und große helfende Hand, heißt es aus dem Bärenpark. „Die öffentlichen Arbeitseinsätze sind mittlerweile schon fast Tradition in unserem Tierschutzprojekt. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit den freiwilligen Helfern für die Tiere anzupacken“, sagt Projektleiterin Sabrina Schröder.

Anmeldungen per E-Mail unter: worbis@baer.de oder unter Telefon: 036074/20090.