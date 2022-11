Ansichten und Einsichten

Sigrid Aschoff über den Umgang mit der Inflation

Schneller, höher, weiter, größer – das war bislang die Devise. Es gab kaum etwas, das nicht mehr getoppt werden sollte. Und nun sind wir in der Krise, in einer Inflationszeit.

Viele kennen den Begriff Inflation von den Großeltern, und die meisten von uns waren der festen Ansicht, dass sie sich diesen Begriff nicht merken müssen, weil sie damit niemals etwas zu tun bekommen. Heute hören wir das Wort jeden Tag.

Ändern wir uns in diesen Zeiten? Werden wir vielleicht bescheidener? Ich denke, wir werden sparsamer, drehen den Euro noch einmal um, bevor wir ihn ausgeben. Wir fragen uns, ob er gut angelegt ist und ob wir das, was wir uns in den Einkaufswagen gelegt haben, wirklich brauchen.

Geändert hat sich wohl der Blick auf unsere Lebensmittel. Doch erkennen wir nun ihren Wert oder ist es der Preis, der dazu führt, dass auch mal ein Brot, das zwei Tage alt ist, gegessen und nicht weggeworfen wird, dass nicht drei offene Milchtüten im Kühlschrank stehen, sondern nur eine.

Ansichten haben sich geändert. Auch die Einsichten?