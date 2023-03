Antifaschistische Schriftzüge an einer Eichsfelder Brücke entdeckt

Marth. Bereits im Februar wurden die Schmiererein an der Brücke zwischen Marth im Landkreis Eichsfeld und Hessenau festgestellt. Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nach Zeugen.

Beamte der Nordhäuser Kriminalpolizei untersuchen Schmierereien an einem Brückenbauwerk zwischen Marth und Hessenau. Am Mittwoch, 15. Februar, seien die Schmiererei entdeckt worden, heißt es in einer Mitteilung der Landespolizei-Inspektion. Demnach handelt es sich um antifaschistische Schriftzüge und Symbole in weißer Sprühfarbe. Der oder die Täter schmierten unter anderem Antifa und NZS BXN an das Bauwerk. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und fragt: Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind Personen bekannt, die sich mit den Schmierereien möglicherweise mit Mitteilungen im Internet brüsten?

Hinweise an die Kriminalpolizei Nordhausen unter Tel.: 03631/960