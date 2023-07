Anwohner in der Leinefelder Bahnhofstraße ärgert sich über Lärm – Unbekannte plündern Zigarettenautomaten

Leinefelde. In der Leinefelder Bahnhofstraße ärgert sich ein Anwohner Mittwochnacht über Lärm. Unbekannte plünderten einen Zigarettenautomaten.

Über das Kreischen einer Flex mitten in der Nacht zu Mittwoch ärgerte sich ein Anwohner in der Leinefelder Bahnhofstraße – und beobachtete drei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Bis die Polizei eintraf, hatten sie sich aus dem Staub gemacht – ohne Beute. Das Alter der Täter wird auf 18 bis 30 Jahre geschätzt, sie seien 1,70 bis 1,80 groß und mit Kapuzen bekleidet gewesen.