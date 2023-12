Nach dem Überfall einer Apotheke in Eschwege kann die Polizei einen raschen Fahndungserfolg vermelden.

Blaulicht Apotheken-Überfall in Eichsfelder Nachbarschaft aufgeklärt

Eschwege Am vergangenen Mittwoch wird eine Apotheke in Eschwege überfallen. Jetzt kann die Polizei einen Erfolg vermelden.

Die Frau, die am vergangenen Mittwoch eine Apotheke in Eschwege überfallen hat, ist gefasst. Wie die Polizeidirektion Werra-Meißner mitteilt, wurde die 22-Jährige am Freitag festgenommen. Im Rahmen der Vernehmung räumte sie die Tat ein.

Sie hatte bei dem Überfall die Angestellten der Apotheke mit einer Softair-Waffe bedroht und die Herausgabe von Medikamenten erzwungen. Sie wird sich nun wegen schweren Raubes verantworten müssen.