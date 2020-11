Arbeiten am Geisleder Friedhof

Das Eingangstor des Friedhofs in Geisleden bekam jetzt eine Auffrischung. Nach dem Abbau der Anlage durch die Mitarbeiter des Bauhofs wurden die Kalksteinpfeiler der Toranlage durch die Meister-Werkstatt für Naturstein-Arbeiten Hildebrandt aus Geisleden neu gesetzt. Im Zuge der Sanierung wurde das Metalltor durch die Firma Fischer Industrieanstriche in Arenshausen aufgearbeitet. Schmiedemeister Gerhard Montag aus Geisleden, der das Tor im Jahr 1988 gefertigt hat, sorgte für den fachgerechten Wiedereinbau des selben. Damit die Tür wieder leicht zu öffnen ist, wurden die Pflastersteine von Stefan Kaufhold, Garten- und Landschaftsbau, neu gelegt.

Bis zum Jahr 1812 lag der Friedhof, wie dieses allgemein üblich war, direkt bei der Kirche. Aus Platzmangel und aus hygienischen Gründen wurde er damals an die Peripherie des Dorfes gelegt. An dieser Stelle steht heute die im Jahr 2009 eingeweihte Mariengrotte. Im Jahr 1928 plante die Separation die Neuanlage des Friedhofs. In diesem Zuge fiel auf, dass der alte Friedhof an der jetzigen Hauptstraße Eigentum der Kirche war und im Jahr 1836 in Folge eines Formfehlers durch Ersitzung an die politische Gemeinde überging. Beide Seiten einigten sich damals, diesen Zustand so zu belassen.

Der Friedhof in seiner aktuellen Form existiert seit 1931. In dem Jahr wurde er durch Pfarrer Heinrich Fick eingeweiht. Seit dem Bestehen des Areals wurden viele Arbeiten ausgeführt. So ist zum Beispiel die Leichenhalle 1965 nach dreijähriger Bauzeit fertig gestellt worden. Erbaut wurde die auf 50.000 Mark bewertete Halle in Eigenleistung der Bürger. In den 1960er Jahren wurde auch das Kriegerdenkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges vom Anger an seinen heutigen Platz versetzt sowie die Tafeln mit den 101 Namen der gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges angebracht. 1988 erfolgte die Rekonstruktion des Geisleder Friedhofes. Hierbei standen Rodungsarbeiten an der Nord- und Ostseite, die Einzäunung der Nordseite sowie die Erneuerung des Mittelweges auf dem Plan. 1992 wurde die Trauerhalle renoviert. In diesem Zusammenhang wurde eine Türanlage aus Glas eingebaut. In dieser Zeit wurden der Platz vor der Halle sowie der Gehweg neu angelegt.

Eine weitere Neuerung kam im Jahr 2010. In diesem wurde ein neues Grabfeld für Urnenbestattungen angelegt. Hier befinden sich Reihengrabstätten und eine Gemeinschaftsgrabanlage. Bis zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Urnengräber links neben der Trauerhalle. Für die erfolgreiche und schnelle Umsetzung des Projektes bedankt sich die Gemeinde Geisleden bei alle beteiligten Firmen.

Markus Janitzki ist Ortschronistin Geisleden